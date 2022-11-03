Перенджиев: Украина может прибегнуть к хитрости перед поджогом "грязной бомбы"

Россия неоднократно предупреждала, что Киев может использовать так называемую грязную бомбу. Однако страны коллективного Запада отказываются прислушаться к словам Москвы.

По мнению военного эксперта Александра Перенджиева, Россия не просто так поднимает шум по поводу подрыва "грязной бомбы". Он подчеркнул, что если Украина подорвёт радиологическое устройство, то страдать от этого будет вся Европа.

"Теперь они (Украина. — Прим. ред.) думают, как схитрить, поджечь грязную бомбу и обвинить в этом Россию, но пока они не могут сыграть так, чтобы не обмануть западные сообщества и себя", — уточнил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.