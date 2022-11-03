Медведев: "оборзевшая" Польша продолжает "по-мелкому гадить" России

В преддверии Дня народного единства польские власти продолжают "по-мелкому гадить" России. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он отметил, что-то Варшава отнимет права у российского посольства базу отдыха, то решит возвести на границе забор с колючей проволокой.

День народного единства примечателен тем, что в 1612 году люди "разных званий и кровей" объединились для защиты родины и "окончательно выперли" из Москвы "оборзевших поляков", напомнил Медведев.

"С тех пор, почитай, и началась у них длиннющая чёрная полоса с бесконечными разделами Польши — аж на протяжении трёх веков", — написал он в своём Telegram-канале.

Политик не исключает, что современная политика Варшавы может снова привести страну к разделу.