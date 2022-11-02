Герасимов: Польшу ожидает война с Россией за гегемонию в Восточной Европе

Протяжённость границы Польши и Калининградской области составляет не более 150 километров, поэтому поляки могут возвести там некую заградительную линию без особых затрат. Об этом сообщил эксперт в области безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов, комментируя Pravda.Ru заявление главы Минобороны Мариуша Блащака.

Варшава найдёт на строительство временного заграждения необходимые денежные средства, поскольку Польша становится газовым хабом Европы, указал Герасимов.

"Они же наш "Северный поток" устранили, мягко говоря, с помощью англичан. Теперь распределение по всей Европе пойдёт через Польшу. Я думаю, что это будет означать повышение цен для других стран Евросоюза", — отметил эксперт.

Варшава целесообразно выбирает путь конфронтации и использует все имеющиеся деньги для обострения отношений с Москвой, считает аналитик. Возведение забора из колючей проволоки является демонстрацией "фантомных исторических болей" Польши, когда в XVIII веке она проиграла лидерство в Восточной Европе, отметил Герасимов.

"По моему предвидению, впереди нас ждёт война с Польшей. Когда мы закончим украинскую кампанию, впереди мы столкнемся с Польшей за гегемонию на территории Восточной Европы", — заявил собеседник Pravda.Ru.

Ранее глава Минобороны Польши Блащак сообщил, что власти начали строить забор на границе с Калининградской областью.