Украинцы раскритиковали Зеленского за отказ ехать на G-20 из-за Путина

Украинцы раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за отказ от поездки на G-20 из-за Путина.

Ранее Зеленский заявил, что не поедет на саммит G-20, если там будет президент РФ Владимир Путин. Такая позиция не устроила граждан Незалежной, о чём они поспешили заявить в соцсетях.

Пользователь "Олександр Погрибный" спросил у Зеленского, куда же пропало его желание "посмотреть в глаза Путину"? Украинец с ником "Виктор Федорович" отметил, что Зеленский даже боится произносить фамилию президента РФ.

"Как назло всем, не пользоваться метро, потому что там неприятный сосед по лестничной клетке иногда ездит", — добавил пользователь "Slava Lavochkin".

"Ринг Рино" написал, что Зеленскому нужно выступить с "сильной речью" на этом саммите, а не играть в "обиженку". Его поддержал пользователь "Ярема Стоны", написав, что подобные заявления "деморализуют народ и войска".

"Кому там этот паяц нужен? Все всё понимают, но делают вид, что воспринимают его всерьез", — написал юзер с ником "Михаил Ермак".