Украинцы раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за отказ от поездки на G-20 из-за Путина.
Ранее Зеленский заявил, что не поедет на саммит G-20, если там будет президент РФ Владимир Путин. Такая позиция не устроила граждан Незалежной, о чём они поспешили заявить в соцсетях.
Пользователь "Олександр Погрибный" спросил у Зеленского, куда же пропало его желание "посмотреть в глаза Путину"? Украинец с ником "Виктор Федорович" отметил, что Зеленский даже боится произносить фамилию президента РФ.
"Как назло всем, не пользоваться метро, потому что там неприятный сосед по лестничной клетке иногда ездит", — добавил пользователь "Slava Lavochkin".
"Ринг Рино" написал, что Зеленскому нужно выступить с "сильной речью" на этом саммите, а не играть в "обиженку". Его поддержал пользователь "Ярема Стоны", написав, что подобные заявления "деморализуют народ и войска".
"Кому там этот паяц нужен? Все всё понимают, но делают вид, что воспринимают его всерьез", — написал юзер с ником "Михаил Ермак".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военные эксперты прогнозируют масштабное наступление ВС РФ уже в ближайшем будущем. А информационный вакуум объясняется секретностью и военной цензурой.