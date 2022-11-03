Владимир Зеленский заявил, что откажется от участия в саммите G20, если среди участников встречи будет Владимир Путин.
Украинский лидер выразил своё твёрдое нежелание встречаться с президентом России.
"В любом случае, мы сегодня снова были приглашены. Еще посмотрим, несколько дней осталось”, — сказал Зеленский, отметив, что переговорил с лидером Индонезии о предстоящем саммите.
Владимир Путин пока не озвучил решение об участии в саммите G20.
Ранее украинский журналист Иван Яковина заявил, что на саммите G20 Владимир Зеленский может попытаться убить Владимира Путина.
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