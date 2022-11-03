Китайские власти проверят чиновницу из-за дорогих серёжек и шарфа

Чиновница из автономного района Внутренняя Монголия в КНР Ли Шаоли явилась на пресс-конференцию в дорогих серьгах. Их начали обсуждать пользователи соцсетей.

По данным South China Morning Post, власти Китая запустили проверку в отношении политика. Как заявили в Сети, украшение Ли Шаоли, которое сделала компания Van Cleef & Arpels, может стоить 2600 или 4200 долларов. При этом за шарф от бренда Hermes необходимо было заплатить около 550 долларов.

В СМИ отметили, что за расследование отвечает комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины.

Ранее журналисты El País обратили внимание на сближение Пекина и Москвы на фоне давления со стороны западных стран.