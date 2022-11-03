Чиновница из автономного района Внутренняя Монголия в КНР Ли Шаоли явилась на пресс-конференцию в дорогих серьгах. Их начали обсуждать пользователи соцсетей.
По данным South China Morning Post, власти Китая запустили проверку в отношении политика. Как заявили в Сети, украшение Ли Шаоли, которое сделала компания Van Cleef & Arpels, может стоить 2600 или 4200 долларов. При этом за шарф от бренда Hermes необходимо было заплатить около 550 долларов.
В СМИ отметили, что за расследование отвечает комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины.
Ранее журналисты El País обратили внимание на сближение Пекина и Москвы на фоне давления со стороны западных стран.
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