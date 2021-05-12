Меган Маркл высмеяли за слишком дорогой образ

Меган Маркл записала видеообращение, в котором говорила о гражданах, пострадавших из-за пандемии коронавируса. По мнению герцогини Сассекской, COVID-19 больше всего сказался на женщинах, чем на мужчинах. Маркл призвала власти помочь бедным людям и обеспечить справедливое распределение вакцины от коронавируса.

Журналист британского издания Daily Mail Эндрю Пирс высмеял заявление Меган о бедности. Поводом послужило то, что для обращения по поводу такой острой проблемы герцогиня надела золотые часы Cartier Tank, а также браслет, серьги и ожерелье. Стоимость этих украшений составляет 25 тысяч фунтов стерлингов (более 2,6 миллиона рублей).

На своей странице в своём Twitter-аккаунте Пирс отметил, что призыв к борьбе с бедностью был бы более убедительным, если бы Меган Маркл выглядела бы скромнее.

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