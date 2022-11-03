El País: Си Цзиньпин и Путин показали миру, насколько сильно сблизились КНР и РФ

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин послали миру отчётливый сигнал, свидетельствующий о том, что их государства сильно сблизились на фоне давления со стороны Запада, сообщает El País.

По информации издания, Китай воспринимает РФ в качестве важного партнёра, с которым можно продолжать сотрудничество даже в период кризиса на мировой арене.

"В последние годы Пекин и Москва сделали всё возможное, чтобы показать, насколько близки их отношения", — подчёркивается в материале.

В статье также сказано, что Си Цзиньпин воспринимает российского лидера в качестве близкого товарища. Их безграничная дружба может оказать благоприятное воздействие на международную жизнь, отмечает El País.

Кроме того, в публикации подчёркивается: после начала спецоперации РФ на Украине стало ясно, что лишь Запад является главным противником для руководства Китая. Как пояснила автор материала, Пекин совместно с Москвой хочет повлиять на изменение мирового порядка.

Она убеждена в том, что западные страны не смогут "вбить клин" в российско-китайские отношения.