В Сети призвали отстранить Зеленского от власти после слов о ядерной войне

Пользователи соцсетей подвергли критике заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что не нужно бояться возможности ядерной войны. Комментаторы призвали перестать его поддерживать и отстранить от власти, так как он "чертовски опасен".

Один из пользователей предположил, что лидера киевского режима, вероятно, ждёт "золотой парашют" от США. Поэтому он "сидит со своими приятелями и разрушает свою нацию".

"Его западные кукловоды должны недвусмысленно сказать ему, что он лишился рассудка", — заметил другой.

Третий комментатор назвал его очень больным человеком, а ещё один — самым высокооплачиваемым клоуном на планете.

Ранее в интервью чешскому телевидению Зеленский заявил, что страшиться ядерной войны не стоит, и призвал не бояться Россию.