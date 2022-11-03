Пользователи соцсетей подвергли критике заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что не нужно бояться возможности ядерной войны. Комментаторы призвали перестать его поддерживать и отстранить от власти, так как он "чертовски опасен".
Один из пользователей предположил, что лидера киевского режима, вероятно, ждёт "золотой парашют" от США. Поэтому он "сидит со своими приятелями и разрушает свою нацию".
"Его западные кукловоды должны недвусмысленно сказать ему, что он лишился рассудка", — заметил другой.
Третий комментатор назвал его очень больным человеком, а ещё один — самым высокооплачиваемым клоуном на планете.
Ранее в интервью чешскому телевидению Зеленский заявил, что страшиться ядерной войны не стоит, и призвал не бояться Россию.
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