В МИД Молдавии сообщили о решении объявить персоной нон грата представителя российского посольства в Кишинёве.
"Дипломат обязан покинуть территорию республики", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
Его работники рассказали об этом шаге молдавских властей российскому послу Олегу Васнецову.
Ранее в МВД республики заявили, что в селе Наславча упала сбитая украинской системой противовоздушной обороны ракета. По данным чиновников, в ходе происшествия никто не пострадал. Однако правоохранители зафиксировали выбитые окна в нескольких домах.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.