Молдавия выдворяет сотрудника российского посольства из-за падения ракеты

В МИД Молдавии сообщили о решении объявить персоной нон грата представителя российского посольства в Кишинёве.

"Дипломат обязан покинуть территорию республики", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Его работники рассказали об этом шаге молдавских властей российскому послу Олегу Васнецову.

Ранее в МВД республики заявили, что в селе Наславча упала сбитая украинской системой противовоздушной обороны ракета. По данным чиновников, в ходе происшествия никто не пострадал. Однако правоохранители зафиксировали выбитые окна в нескольких домах.