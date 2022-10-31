Посол РФ в Турции Ерхов: мир не может отказаться от доступного российского газа

Потребители из разных стран мира не в силах отказаться от поставок российского голубого топлива. Об этом сообщил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

Он назвал политику лидеров ЕС по прекращению сотрудничества с Москвой в сфере энергоресурсов "ошибочной и саморазрушительной". В интервью изданию Dünya дипломат отметил, что жители европейских государств "заплатят высокую цену", если Евросоюз не пересмотрит ограничительные меры, утверждённые в отношении РФ.

"Россия была, есть и будет на мировом энергетическом рынке", — подчеркнул Ерхов.

По его словам, "лозунги" об остановке закупок российского газа превратились в миф. Как пояснил посол, РФ по-прежнему остаётся ведущим поставщиком топлива.

Раннее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Евросоюз "угодил в яму, которую пытался вырыть для России" с помощью санкций. Он призвал изменить подход к введению ограничений против Москвы.