Ракета упала в молдавском населённом пункте Наславча, которое находится на севере страны. Снаряд сбила украинская система противовоздушной обороны.
По данным МВД Молдавии, село находится рядом с границей с Украиной.
"На данный момент пострадавших нет, но выбиты окна нескольких домов в Наславче", — сообщили в МВД республики.
Утром 31 октября Вооружённые силы РФ нанесли ракетный удар по Новоднестровской гидроэлектростанции в Черновицкой области, которая граничит с Молдавией. Украинские средства массовой информации называют ущерб "нереальным".
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