В молдавском селе упала сбитая украинской системой ПВО ракета

Ракета упала в молдавском населённом пункте Наславча, которое находится на севере страны. Снаряд сбила украинская система противовоздушной обороны.

По данным МВД Молдавии, село находится рядом с границей с Украиной.

"На данный момент пострадавших нет, но выбиты окна нескольких домов в Наславче", — сообщили в МВД республики.

Утром 31 октября Вооружённые силы РФ нанесли ракетный удар по Новоднестровской гидроэлектростанции в Черновицкой области, которая граничит с Молдавией. Украинские средства массовой информации называют ущерб "нереальным".