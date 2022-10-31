Китаевед о санкциях США против КНР: "Пекин найдёт, чем ответить"

Независимый китаевед Бронислав Виногродский прокомментировал Pravda. Ru сообщение Bloomberg о том, что США предлагают ЕС применить опыт санкций против РФ в борьбе с Китаем.

"Причин для ввода санкций против КНР несколько. Во-первых, Пекин активно и открыто поддерживает Москву. После недавнего Съезда он объявил, что находится на стороне России. Во-вторых, сейчас идёт противостояние между юанем и долларом. Поэтому, конечно, главный враг для Америки — это КНР", — заявил Виногродский.

Он считает, что Вашингтон вбрасывает в СМИ подобные заявления, чтобы посмотреть на реакцию Пекина. Китаевед рассказал, что будет, если США введут санкции против Китая.

"У Пекина огромная диаспора и огромные деньги, которые вложены в большое количество предприятий по всему миру за последние 15 лет. У Пекина есть огромные рынка сбыта, помимо Соединённых Штатов. Пекин найдёт, чем ответить", — отметил собеседник издания.

Ранее Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщил, что США в предложили Евросоюзу использовать опыт введения санкций против РФ для борьбы с Китаем.