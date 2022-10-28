Ван И: Китай будет поддерживать Россию в её борьбе

Во время телефонного разговора глав МИД Китая и России Ван И пообещал Сергею Лаврову, что Пекин будет поддерживать Россию в ходе восстановления ею своего статуса глобальной державы.

Об этом говорится в сообщении китайского МИД, опубликованном по итогам переговоров.

Согласно тексту, Пекин будет "твёрдо поддерживать российскую сторону, помогая усилиям президента Владимира Путина по "объединению и руководству российским народом для преодоления трудностей и устранения беспорядков”, а также реализации "стратегических целей развития для укрепления статуса России как крупной державы на международной арене".

"Это законное право Китая и России осуществлять собственное развитие и возрождение, что полностью соответствует тенденциям развития времени, — говорится в пресс-релизе МИД КНДР. — Любая попытка заблокировать прогресс Китая и России никогда не увенчается успехом”.

Как рассказали в МИД России, Лавров поблагодарил Пекин за поддержку усилий нашей страны по достижению "справедливого урегулирования ситуации вокруг Украины” и срыву планов Киева по созданию оружия массового уничтожения и провокации под фальшивым флагом, которая может быть использована для оказания большего давления на Москву и получения дополнительной военной помощи с Запада.