Россия может разорвать дипломатические отношения с Великобританией или понизить их до минимального уровня из-за причастности страны к теракту в Севастополе. Это событие является красной чертой, дальше которой некуда идти. Об этом заявили политологи в беседе с изданием "Взгляд".
Ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк считает, Россия даст ответ путём корректировки шагов в ходе спецоперации на Украине, так как Лондон поддерживает ВСУ.
Политолог и экономист Иван Лизан полагает, что РФ не станет вводить какие-либо запреты против Британии из-за практически разорванных экономических и финансовых связей двух стран.
"При этом и в военной сфере опускаться до их уровня не стоит. Они будут только рады этому, ведь подобные действия подтвердят риторику Британии о том, что Россия — агрессор, — считает Лизан.
Также он добавил, что с точки зрения МИД можно прекратить отношения с Лондоном. Освободившихся дипломатов стоит отправить в Китай либо африканские страны и упорно начать выстраивать торговлю с государствами континента.
Научный руководитель Института социально-политических технологий и коммуникаций Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин отметил, что при разрыве отношений "развяжутся руки" для определённых действий не только у РФ, но и у британцев. Эксперт назвал Севастополь красной чертой, дальше которой идти уже некуда.
Ярулин считает, что Россия уже начала отвечать Лондону путём обстрела энергообъектов Украины.
"Возможны и удары по объектам транспортной инфраструктуры, а также использование другого инструментария. В конечном счёте повышение градуса в противостоянии приведёт к потребности осмысленных переговоров со стороны Лондона, может быть даже на полях G20", — допускает эксперт.
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