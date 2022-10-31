Spiegel: из президента Германии сделали актёра в киевской инсценировке

В Германии продолжают анализировать итоги визита президент страны Франка-Вальтера Штайнмайера на Украину, который состоялся 25 октября. Вопросов у немцев к главе государства много. Главный — зачем ездил, чтобы стать участником украинской пропагандистской инсценировки.

Стоит напомнить, что отношения Франка-Вальтера Штайнмайера и Владимира Зеленского складываются весьма непросто. Напомним, весной в Киеве делали громкие заявления о якобы сотрудничестве президента Германии с Россией. В Берлине эти комментарии украинских официальных лиц, вообще говоря, непозволительные, предпочли, что называется, спустить на тормозах.

Штайнмайер в результате всё же поговорил с Зеленским по телефону. И в итоге было объявлено о преодолении разногласий и визите президента ФРГ в Киев.

Поездка была должна состояться 18 октября. Но затем была отменена немцами по соображениям безопасности. Однако спустя неделю она состоялась. В связи с чем в статье, опубликованной в Spiegel, задаётся вопрос: "Разве ситуация с безопасностью за это время изменилась?"

Переговоры с Зеленским и высокопоставленными украинскими чиновниками затмили кадры пребывания Франка-Вальтера Штайнмайера в городе Корюковка (Черниговская область). Точнее сказать, в бункере во время воздушной тревоги.

"Затем зазвучала сирена, телекамеры, стоявшие наготове, снимали их, пока ещё звучала тревога. Президент с охраной, представителями местной и государственной администрации и жительницами Корюковки отправился в подвал общественного здания, перед которым он случайно оказался, когда прозвучал сигнал тревоги, и в котором оказалось меблированное подвальное помещение "бункер"", — отмечается в статье немецкого издания.

Автор статьи извиняется перед читателями, перед тем как задать вопросы по поводу сидения президента Германии в бункере.

"Но как объяснить, как и с какой целью могла произойти эта инсценировка? Если бы моё подозрение было верным, это было бы чрезвычайно неловко, потому что тогда федеральный президент Германии предстал бы в качестве актёра в пропагандистском фильме", — отмечается в статье, опубликованной в Spiegel.