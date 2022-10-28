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Польша показала список требований к Германии за ущерб от Второй мировой войны

Мир

Представители МИД Польши представили перечень требований к Берлину за нанесённый стране во время Второй мировой войны урон.

Как написали на официальном сайте польского правительства, по мнению представителей Варшавы, немецкие власти должны выплатить около 1,3 триллиона долларов, передать средства семьям граждан, которые пострадали от действий нацистов, и вернуть украденные в Польше предметы искусства.

"Возврат разграбленных активов и пассивов польских государственных банков и кредитных организаций", — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Греция тоже потребовала от ФРГ репарации за ущерб во Второй мировой войне.

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Любовь Степушова
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