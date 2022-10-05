Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что Германия получила от Польши ноту с требованием репараций за ущерб от Второй мировой войны и в ближайшее время изучит документ.
По словам Бургера, позицию ФРГ по репарациям озвучила 4 октября министр иностранных дел страны Анналена Бербок. Она подчеркнула, что позиция Германии по вопросу репараций Польше не изменилась: Берлин не намерен платить Варшаве 6,2 триллиона злотых, поскольку в 1953 году польская сторона отказалась от выплат.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алла Пугачёва в резкой форме ответила на нападки хейтеров. Певица считает, что россияне превратились из холопов в рабов.