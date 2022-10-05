Польша передала Германии ноту с требованием репараций на триллионы злотых

Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что Германия получила от Польши ноту с требованием репараций за ущерб от Второй мировой войны и в ближайшее время изучит документ.

По словам Бургера, позицию ФРГ по репарациям озвучила 4 октября министр иностранных дел страны Анналена Бербок. Она подчеркнула, что позиция Германии по вопросу репараций Польше не изменилась: Берлин не намерен платить Варшаве 6,2 триллиона злотых, поскольку в 1953 году польская сторона отказалась от выплат.