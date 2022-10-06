Греция потребовала от Германии репарации за ущерб во Второй мировой войне

Глава внешнеполитического ведомства Греции Никос Дендиас заявил, что Афины потребовали от Берлина репарации за ущерб во Второй мировой войне.

"Вопрос о выплате Германией Греции репараций за военные преступления в годы двух мировых войн остается открытым", — отметил он.

По словам министра, для греческого народа этот вопрос очень важный и принципиальный.

Ранее подобные требования Германии выдвинула Польша, однако Берлин отказался выплачивать Варшаве 6,2 триллиона злотых. В ответ польское государство направило ФРГ ноту с требованием о выплате репараций.