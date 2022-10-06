Глава внешнеполитического ведомства Греции Никос Дендиас заявил, что Афины потребовали от Берлина репарации за ущерб во Второй мировой войне.
"Вопрос о выплате Германией Греции репараций за военные преступления в годы двух мировых войн остается открытым", — отметил он.
По словам министра, для греческого народа этот вопрос очень важный и принципиальный.
Ранее подобные требования Германии выдвинула Польша, однако Берлин отказался выплачивать Варшаве 6,2 триллиона злотых. В ответ польское государство направило ФРГ ноту с требованием о выплате репараций.
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