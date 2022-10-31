В Британии отреагировали на историю с украинской беженкой, которая обвинила в рабстве приютившую её женщину.
Ранее жительница Акфилда Ханна Дебенхэм попросила свою гостью оказывать больше помощи по дому, убирать за собой и мыть посуду.
Этот случай вызвал резкую реакцию у читателей The Mirror.
В комментариях к статье они назвали беженцев с Украины неблагодарными людьми и потребовали отправить их домой, но только после того, как посуда всё-таки будет вымыта.
Один из читателей предположил, что девушке не нравилось работать и на Украине.
А другой комментатор напомнил, что правила приличия предполагают уборку за собой, если человек получил приют в чьём-то доме.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.