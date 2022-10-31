Британцы потребовали выслать украинку, которая отказалась мыть посуду

В Британии отреагировали на историю с украинской беженкой, которая обвинила в рабстве приютившую её женщину.

Ранее жительница Акфилда Ханна Дебенхэм попросила свою гостью оказывать больше помощи по дому, убирать за собой и мыть посуду.

Этот случай вызвал резкую реакцию у читателей The Mirror.

В комментариях к статье они назвали беженцев с Украины неблагодарными людьми и потребовали отправить их домой, но только после того, как посуда всё-таки будет вымыта.

Один из читателей предположил, что девушке не нравилось работать и на Украине.

А другой комментатор напомнил, что правила приличия предполагают уборку за собой, если человек получил приют в чьём-то доме.