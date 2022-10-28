Беженка с Украины пожаловалась в полицию на британку из-за просьбы помыть посуду

Британка, предоставившая жильё беженке с Украины, была обвинена в современном рабстве после того, как попросила свою гостью вымыть посуду. Об этом пишет Daily Mail.

Издание отмечает, что украинская беженка прожила у 42-летней Ханны Дебенхэм три недели. Она пожаловалась в полицию, что от неё требуют "убираться в доме за небольшие деньги или вообще бесплатно, прикрываясь украинской схемой поселения".

Сама хозяйка пояснила, что они с мужем пригласили 30-летнюю беженку с ребёнком жить у них при условии, что та будет няней их детей 2-3 дня в неделю за 200 фунтов.

Вскоре однако выяснилось, что украинка не моет посуду после себя и своего ребёнка, в связи с чем британка и попросила её это сделать.

Именно данная просьба и стала поводом для заявления в полицию. Стражи порядка признали британку невиновной.