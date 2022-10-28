Британка, предоставившая жильё беженке с Украины, была обвинена в современном рабстве после того, как попросила свою гостью вымыть посуду. Об этом пишет Daily Mail.
Издание отмечает, что украинская беженка прожила у 42-летней Ханны Дебенхэм три недели. Она пожаловалась в полицию, что от неё требуют "убираться в доме за небольшие деньги или вообще бесплатно, прикрываясь украинской схемой поселения".
Сама хозяйка пояснила, что они с мужем пригласили 30-летнюю беженку с ребёнком жить у них при условии, что та будет няней их детей 2-3 дня в неделю за 200 фунтов.
Вскоре однако выяснилось, что украинка не моет посуду после себя и своего ребёнка, в связи с чем британка и попросила её это сделать.
Именно данная просьба и стала поводом для заявления в полицию. Стражи порядка признали британку невиновной.
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