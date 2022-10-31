Bloomberg: в Британии удвоилось количество нищих людей

Из-за высокой инфляции, безработицы и экономического положения количество граждан Британии, которые не могут сводить концы с концами, увеличилось вдвое.

Люди вынуждены экономить не только на электроэнергии и отоплении, но даже на еде.

"Я не хочу жить на консервах. Я хочу, чтобы мои дети были здоровы", — цитирует жителя страны Bloomberg.

По данным издания, сейчас у рядового британца остаётся на жизнь 2,6 фунта стерлингов (около 190 рублей), которые нужно "растянуть" на неделю. Всего же "свободных" денег после уплаты налогов, тарифов и прочих обязательств в месяц выходит около 10 фунтов стерлингов.