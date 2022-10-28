Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Шойгу: мероприятия по частичной мобилизации закончены
Источник РБК: Собчак не стала фигурантом уголовного дела о вымогательстве
Политолог Марков: "РФ проигрывала войны, которые развивались как спецоперации"
ВСУ обстреляли физико-технический институт в центре Донецка из РСЗО "Град"
Артиллерия ВС РФ наносит удары по укрепрайону ВСУ в Водяном под Авдеевкой
Прилепин о реакции Южной Кореи на речь Путина: "Испугались"
Мартынов: Путин передаст полномочия по завершению частичной мобилизации регионам
Депутат Останина призвала ввести уголовное наказание за пропаганду ЛГБТ
Пилот ВКС РФ сообщил, что Ми-35 уходят от систем ПВО Украины на малых высотах

Кулеба выразил недовольство поддержкой России в Африке и Латинской Америке

Мир

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что в странах Латинской Америки и Африки сильно ощущается поддержка России.

Кулеба выразил недовольство поддержкой России в Африке и Латинской Америке

Украинский дипломат выразил надежду, что Киеву удастся показать "истинное лицо России" этим регионам.

"Сейчас мы собираемся сосредоточиться на Латинской Америке, чтобы показать ей истинное лицо России… Нам очень важно предложить альтернативное видение", — сказал Кулеба в интервью испанской газете Mundo.

То же самое министр сказал и о государствах Африки, сообщив, что был неприятно удивлён, во время поездки своими глазами увидев, с каким трепетом и уважением там относятся к РФ.

Кулеба сообщил, что Украина считает своим долгом показать странам Африки и Латинской Америки, как сильно они заблуждаются насчёт России.

"В Латинской Америке, как и во многих африканских странах, исторически сложилось положительное отношение к России ещё с советских времен… Но Россия — это не Советский Союз. Мы должны это объяснить. Когда я впервые в истории украинской дипломатии был в турне по Африке, в одной африканской стране мне сказали, что Россия играет очень важную роль в развитии Африки", — добавил Кулеба.

Глава украинского МИД совершил первую для дипломатов своей страны поездку по африканским странам 3-12 октября.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Экс-сотрудник Белого дома: РФ быстро уничтожит дивизию "Кричащие орлы" США

Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.

Экс-сотрудник Белого дома: РФ быстро уничтожит дивизию "Кричащие орлы" США
Коц: Пентагон перебросил на границу с Украиной элиту американской армии
Мир. Новости мира
Коц: Пентагон перебросил на границу с Украиной элиту американской армии
Мир. Новости мира
Президент ФРГ Штайнмайер: СВО вызвала эпохальный разрыв в связях РФ и Германии
Мир. Новости мира
VA: США могут избавиться от президента Зеленского после компромисса с Россией
Анжела Якубовская Екатерина Тарковская: нам надо быть мужественными, не сдаваться и не останавливаться Анжела Якубовская Сергей Лебедев Спутники цвета хаки: Россия уступила военное господство в космосе США Сергей Лебедев Людмила Черткова Вашингтон в ярости: саудиты сорвали "секретную" нефтяную сделку Людмила Черткова
Экономика и бизнес
Путин высказался по поводу ухода западных компаний с российского рынка
Силовые структуры
Арестович: боевая обстановка неприятно меняется для ВСУ на Херсонском фронте
ОП: в Центральной Украине экстренное отключение от электроэнергии
Мир. Новости мира
ОП: в Центральной Украине экстренное отключение от электроэнергии
Последние материалы
Артиллерия ВС РФ наносит удары по укрепрайону ВСУ в Водяном под Авдеевкой
Укус красного дракона: Существовал ли сталинский "церковный ренессанс"?
Кулеба выразил недовольство поддержкой России в Африке и Латинской Америке
Прилепин о реакции Южной Кореи на речь Путина: "Испугались"
Мартынов: Путин передаст полномочия по завершению частичной мобилизации регионам
Депутат Останина призвала ввести уголовное наказание за пропаганду ЛГБТ
Пилот ВКС РФ сообщил, что Ми-35 уходят от систем ПВО Украины на малых высотах
В ВСУ едет польский генерал с опытом Ирака и Афганистана
"Оптический эффект" на фото Зеленского у сбитой "Герани" насторожил украинцев
Экс-разведчик Риттер заявил, что США не способны вести полномасштабную войну
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников