Кулеба выразил недовольство поддержкой России в Африке и Латинской Америке

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что в странах Латинской Америки и Африки сильно ощущается поддержка России.

Украинский дипломат выразил надежду, что Киеву удастся показать "истинное лицо России" этим регионам.

"Сейчас мы собираемся сосредоточиться на Латинской Америке, чтобы показать ей истинное лицо России… Нам очень важно предложить альтернативное видение", — сказал Кулеба в интервью испанской газете Mundo.

То же самое министр сказал и о государствах Африки, сообщив, что был неприятно удивлён, во время поездки своими глазами увидев, с каким трепетом и уважением там относятся к РФ.

Кулеба сообщил, что Украина считает своим долгом показать странам Африки и Латинской Америки, как сильно они заблуждаются насчёт России.

"В Латинской Америке, как и во многих африканских странах, исторически сложилось положительное отношение к России ещё с советских времен… Но Россия — это не Советский Союз. Мы должны это объяснить. Когда я впервые в истории украинской дипломатии был в турне по Африке, в одной африканской стране мне сказали, что Россия играет очень важную роль в развитии Африки", — добавил Кулеба.

Глава украинского МИД совершил первую для дипломатов своей страны поездку по африканским странам 3-12 октября.