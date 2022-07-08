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Автор Любовь Степушова

Африка проигнорировала Зеленского: "фрик в камуфляже" на службе США

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Африканские страны проигнорировали общение с президентом Владимиром Зеленским, так как понимают, что за ним стоит Вашингтон со своими интересами.

Африка проигнорировала Зеленского: "фрик в камуфляже" на службе США

Это не война африканцев

Об этом пишет в нигерийской газете Today бывший генеральный секретарь профсоюза африканских рабочих, правозащитник, журналист и писатель Овей Лакемфа.

Он предупреждает, что Африку опять пытаются втянуть в "европейскую войну", как это было сделано во Второй мировой войне, о которой африканцы "ничего не знали".

"Африканские ресурсы были захвачены для финансирования той войны, которая, как и первая (мировая), была, по сути, общеевропейской войной, в которой остальное человечество было вынуждено принять чью-либо сторону", — указывает автор.

Сегодня, 77 лет спустя, Европа и её "двоюродный брат-американец", используя пропаганду, заявления о правах человека, угрозы и откровенный шантаж, хотят втянуть Африку в ещё один европейский конфликт, добавляет он.

51 страна Африки проигнорировала Зеленского

По словам Овея Лакемфы, именно с этой целью "проникнутый чувством собственной важности", президент Украины Владимир Зеленский 20 июня 2022 года созвал президентов африканских стран на виртуальную встречу.

Однако, несмотря на давление со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, на встрече присутствовали только три африканских президента: организатор и председатель Африканского союза Маки Салл, который также является президентом Сенегала, президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара и президент Республики Конго Дени Сассу Н'Гессо. Все три страны являются бывшими французскими колониями.

А власти 51 африканской страны "проигнорировали украинского юмориста".

Зеленский — разжигатель войны

Нигерийский писатель указывает, что Зеленский показал себя "разжигателем" гражданской войны", так как не искал мира, а стал на сторону одной из сторон конфликта и объявил безосновательно Россию "врагом".

В отношении африканцев Зеленский тоже был враждебен, продолжает Овей Лакемфа. Так, африканские беженцы подвергались дискриминации, а студентам он сказал, что "после окончания войны здесь вам не будут рады". Кроме того, Украина "незаконно вербует африканцев в качестве наёмников для службы армии". В Донецкой области уже приговорён к смертной казни марокканец Брахим Саадун, отметил автор.

Африка является заложником США

Овей Лакемфа назвал обращение Зеленского к африканским лидерам "довольно скучным" и бесполезным.

По его мнению, Африка не является заложником россиян, как считает Зеленский, а заложником тех, "кто отказывается использовать дипломатические средства для прекращения войны".

"Зеленский и его хозяева в Вашингтоне и Брюсселе заинтересованы только в том, чтобы направить больше оружия на Украину, которая обеспечивает занятость и прибыльность западного военно-промышленного комплекса, и где они могут испытать своё новое оружие", — указал автор.

По его словам, Запад знает, что Украина, не может победить, но продолжает военный конфликт, чтобы ослабить Россию и укрепить гегемонистский контроль над миром.

Фрик в камуфляже Африку не обманет

Овей Лакемфа называет Зеленского "беднягой", прыгающим в камуфляже, "который живет иллюзией, что он великий президент, которому суждено победить Россию".

"Зеленский подобен человеку, который поджигает свой дом, отказывается его тушить, а потом кричит, что это всеобщее бедствие, за которое он заслуживает особняк взамен. Нас, африканцев, такой фрик не может обмануть — у нас нет наследства в доме Зеленского. Мы хотим мира и изобилия, а не войны и нищеты. У нас есть свои проблемы, и мы не хотим добавлять те, которых можно избежать, к тому бремени, которое мы уже несём", — уверен Овей Лакемфа.

Владимир Зеленский с начала СВО выступает перед парламентами разных стран и международными организациями с пропагандистскими целями. Однако эти пиар-акции, которые скептически встречаются во всём мире, не решают главного вопроса — победы на фронтах.

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Запад вынужден признать: от Украины уже устали все!
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир зеленский
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