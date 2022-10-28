Постпред РФ в ОИС: арабский мир благодарен Кремлю за отпор западным угрозам

Представители арабо-мусульманского мира благодарны Москве за оказание решительного отпора угрозам, которые исходят со стороны Запада. Об этом заявил постпред России в Организации исламского содружества (ОИС) Рамазан Абдулатипов.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул: жители мусульманских стран регулярно сообщают ему, что "проявленная принципиальность" российского лидера Владимира Путина заслуживает уважения.

Как пояснил постпред, арабский мир продолжает хорошо относиться ко всем гражданам РФ.