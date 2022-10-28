Yomiuri: Токио закупит у Вашингтона крылатые ракеты Tomahawk

Токио закупит у Вашингтона крылатые ракеты Tomahawk, сообщают японские СМИ. По их информации, переговоры о поставках вооружения уже находятся на завершающей стадии.

Так, одна ракета обойдётся Токио примерно в от $680 тыс. до $1,3 млн.

Дальность полёта снаряда составляет порядка 1,2 тысячи километров.

Для каких конкретно целей Токио вооружается ракетами средней дальности, источники СМИ не уточнили.