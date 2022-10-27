Wargonzo: "Путин объявил войну мировому правительству"

Авторы Wargonzo заявили, что Владимир Путин по факту объявил войну мировому правительству.

По мнению авторов канала, Путин стал, в некотором смысле, как Че Гевара или Фидель. Они отмечают, что президент РФ объявил войну глобализму и устроил "партизанскую вендетту" сложившемуся мироустройству.

"Дерзость, свойственная юности, помноженная на опыт зрелости — даёт крайне любопытный исторический эффект. Почти что беспрецедентный", — заявили авторы Wargonzo.