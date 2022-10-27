Авторы Wargonzo заявили, что Владимир Путин по факту объявил войну мировому правительству.
По мнению авторов канала, Путин стал, в некотором смысле, как Че Гевара или Фидель. Они отмечают, что президент РФ объявил войну глобализму и устроил "партизанскую вендетту" сложившемуся мироустройству.
"Дерзость, свойственная юности, помноженная на опыт зрелости — даёт крайне любопытный исторический эффект. Почти что беспрецедентный", — заявили авторы Wargonzo.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.