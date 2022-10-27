Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Западу не удастся загнать все страны под один шаблон. По его словам, если западная элита хочет вогнать своим гражданам странные ценности — так тому и быть.
"Но они не имеют права требовать от других следовать тому же направлению", — сказал Путин.
Путин добавил, что Россия не вмешивается во внутренние вопросы других стран, в отличие от Запада.
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