Захарова: Макрону нужно решить, за мир он или за поставки оружия Киеву

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Макрону нужно решить, за мир он или за поставки оружия Киеву.

Президент Франции Эммануэль Макрон просит Ватикан выступить посредником в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Захарова заявила журналистам, что Макрону, прежде чем просить о мирном урегулировании, нужно выбрать сторону.

"Либо мир, переговоры, и тогда посредничество, либо поставки вооружений и бесконечное стимулирование конфликта", — сказала она.