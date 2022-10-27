Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Макрону нужно решить, за мир он или за поставки оружия Киеву.
Президент Франции Эммануэль Макрон просит Ватикан выступить посредником в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Захарова заявила журналистам, что Макрону, прежде чем просить о мирном урегулировании, нужно выбрать сторону.
"Либо мир, переговоры, и тогда посредничество, либо поставки вооружений и бесконечное стимулирование конфликта", — сказала она.
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