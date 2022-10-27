ОП: в Центральной Украине экстренное отключение от электроэнергии

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что прошедшей ночью российские войска обстреляли значимый энергетический объект, в результате чего в центральной части страны образовался дефицит энергии.

Также там сообщили, что в виду сложившейся обстановки, экстренное отключение электроэнергии вводится в следующих регионах:

Киевской области;

Черниговской области;

Черкасской области;

Житомирской области;

Киев.

В ночь на 27 октября российские подразделения продолжили наносить удары по инфраструктурным объектам Украины. Как сообщают местные жители в соцсетях, атаки осуществлялись с помощью дронов-камикадзе "Герань-2".

Помимо серии ударов по Киевской области и Черкассам, барражирующие боеприпасы поразили объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровске и Павлограде.