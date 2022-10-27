Киевское руководство действует безответственно, когда призывает объявить Россию спонсором терроризма. Украина подрывает истинные усилия борьбы с террористическими группировками. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ, передаёт РИА Новости.
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Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.