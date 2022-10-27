В МИД назвали попытки Киева объявить Россию спонсором терроризма бесполезными

Киевское руководство действует безответственно, когда призывает объявить Россию спонсором терроризма. Украина подрывает истинные усилия борьбы с террористическими группировками. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ, передаёт РИА Новости.