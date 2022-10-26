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На грани разрыва: Макрон и Шольц провели срочную встречу в Париже

Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели в среду в Париже двухчасовую встречу. По итогам переговоров, представитель Елисейского дворца сообщил, что они прошли "весьма конструктивно".

На грани разрыва: Макрон и Шольц провели срочную встречу в Париже

Надо сказать, что вообще-то 26 октября должна была пройти встреча совета министров двух стран. Однако её отложили до января следующего года.

Нынешняя встреча, по словам сотрудника администрации президента Франции, "была весьма конструктивной". По её итогам, было решено создать рабочие группы в сферах энергетики, обороны и инноваций, сообщает ТАСС.

Инициатором встречи выступил президент Франции Эммануэль Макрон. В общем-то, никто и не делал тайны из того, что в отношениях двух ведущих стран Евросоюза наметились негативные тенденции. А некоторые наблюдатели говорили даже о кризисе и о том, что отношения между двумя крупнейшими европейскими государствами находятся "на дне".

Разногласия возникли как раз по тем вопросам, по которым были созданы рабочие группы. В частности, в Париже недовольны тем, что в Берлине отдают предпочтение в военных вопросах американским и израильским разработкам вместо того, чтобы развивать европейские.

Кроме того, в Елисейском дворце были крайне недовольны тем, что Германия отказывается от установления потолка цен на газ, а также намерением Берлина оказать массивную поддержку немецким предприятиям в размере 200 миллиардов евро. Только немецким, а не компаниям из Евросоюза.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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