В Welt* заявили о риске разрыва отношений Германии и Франции

Немецкие журналисты обратили внимание на конфликт французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. Как предупредили в СМИ, из-за критики Берлина со стороны Парижа отношения между этими западными странами могут разорваться.

По информации Welt*, политики постоянно спорят по поводу стоимости ресурсов, военных проектов и трубопроводе MidCat. В издании указали на грубую риторику французских журналистов в отношении немецких чиновников. Например, ФРГ в прессе называли "страной-эгоисткой".

"Отношения Франции и Германии находятся на дне", — подчеркнули в СМИ.

При этом Макрон осуждает Шольца, чтобы тот начал уважать позицию Парижа, заключили в Welt.

Ранее журналисты Politico заявили, что французский президент планирует унизить главу ФРГ после переговоров в Париже.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной газеты Die Welt