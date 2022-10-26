Немецкие журналисты обратили внимание на конфликт французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. Как предупредили в СМИ, из-за критики Берлина со стороны Парижа отношения между этими западными странами могут разорваться.
По информации Welt*, политики постоянно спорят по поводу стоимости ресурсов, военных проектов и трубопроводе MidCat. В издании указали на грубую риторику французских журналистов в отношении немецких чиновников. Например, ФРГ в прессе называли "страной-эгоисткой".
"Отношения Франции и Германии находятся на дне", — подчеркнули в СМИ.
При этом Макрон осуждает Шольца, чтобы тот начал уважать позицию Парижа, заключили в Welt.
Ранее журналисты Politico заявили, что французский президент планирует унизить главу ФРГ после переговоров в Париже.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной газеты Die Welt
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.