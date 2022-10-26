NBC: в США наблюдается резкий рост детской тридемии

Сразу в нескольких штатах США зафиксирован взрывной рост "тридемии" среди детей, которые одновременно заболевают гриппом, COVID-19 и респираторно-синцитиальным вирусом. Информация об этом появилась на телеканале NBC News.

Репортёры отметили, что такая ситуация больше характерна для зимнего сезона.

"Персонал медицинских учреждений сообщает о загруженности больниц и нехватке коек в палатах. Как правило, пик заражений такими заболеваниями приходится на зиму", — отметили в сообщении.

Одна из крупных американских фармацевтических фирм сообщила, что рост заболеваемости в подведомственных ей медучреждениях увеличился в два раза за последние две недели. Сообщается, что в ряде штатов — Вашингтоне, Мэне, Делавэре и Род-Айленде — заняты уже свыше 90% мест в педиатрических отделениях.

Во других штатах заболеваемость поднялась до уровня 80-90%. Ситуация осложняется тем, что в США в последнее время закрывается всё больше педиатрических отделений, соответственно, мест для заболевших детей становится ещё меньше.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.