Боли в теле, насморк и диарея являются одними из девяти новых симптомов заражения коронавирусной инфекцией, добавленных британским институтом здравоохранения (NHS) в список симптомов COVID-19.
С начала пандемии в Великобритании официально признавались только три симптома:
Тем не менее, сейчас, когда результаты массового бесплатного тестирования, проведённого в стране, показало, что число заражённых снова поползло вверх, сообщает портал ensonhaber. com, список симптомов был расширен. И теперь в него включены симптомы "очень похожие на симптомы других заболеваний, таких как простуда и грипп".
К слову, ранее светила медицины не раз критиковали британское правительство за то, что оно не признавало более широкий список симптомов вируса, что позволяло "многим людям не изолировать себя, когда у них есть такие симптомы, как насморк или боль в горле".
Теперь в списке симптомов COVID-19 "официально" 11 симптомов:
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