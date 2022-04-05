Британский институт здравоохранения объявил о 9 новых симптомах COVID-19

Боли в теле, насморк и диарея являются одними из девяти новых симптомов заражения коронавирусной инфекцией, добавленных британским институтом здравоохранения (NHS) в список симптомов COVID-19.

С начала пандемии в Великобритании официально признавались только три симптома:

высокая температура,

кашель,

потеря или изменение вкуса или запаха.

Тем не менее, сейчас, когда результаты массового бесплатного тестирования, проведённого в стране, показало, что число заражённых снова поползло вверх, сообщает портал ensonhaber. com, список симптомов был расширен. И теперь в него включены симптомы "очень похожие на симптомы других заболеваний, таких как простуда и грипп".

К слову, ранее светила медицины не раз критиковали британское правительство за то, что оно не признавало более широкий список симптомов вируса, что позволяло "многим людям не изолировать себя, когда у них есть такие симптомы, как насморк или боль в горле".

Теперь в списке симптомов COVID-19 "официально" 11 симптомов:

затруднённое дыхание;

потеря или изменение вкуса/запаха;

слабость и постоянное чувство усталости;

высокая температура и озноб;

заложенный или "жидкий" нос;

боли и ломота в теле;

продолжающийся кашель;

сухость горла;

головная боль;

диарея;

отсутствие аппетита.