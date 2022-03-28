Врач оценил сообщение Минздрава о возможном появлении новой волны COVID-19 в РФ

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал предупреждение Минздрава России о риске возникновения новой волны коронавируса в нашей стране.

"Я лично не ожидаю новой большой волны. Будут болеть сейчас те, кто никогда не контактировал с коронавирусом ранее, не вакцинировался. Ещё могут пострадать те, кто болел или прививался очень давно. Иммунитет уже стал ниже такого, который защищает", — сказал врач.

Также он подчеркнул, что отмена масочного режима не вызовет взрывной рост заражения. По словам иммунолога, нельзя точно сказать, сколько россиян ещё не сталкивались с COVID-19, не вакцинировались против этого вируса. Однако эксперт предположил, что таких людей немало.

"Самое главное, что уже болеют те, кто болел в самом начале. Вот у них иммунитет ослаб", — заключил собеседник издания.

Ранее внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов сообщил, что в некоторых странах растёт заболеваемость коронавирусной инфекцией.

"Заболеваемость вновь начала нарастать, в основном, пока в этот процесс вовлечены регионы западной части Тихого океана и Европы. Конечно, мы с вами должны быть готовы к возможному дальнейшему распространению инфекции, в том числе к возникновению новой волны и у нас с вами", — сказал Чуланов в ходе Всероссийского конгресса по инфекционным болезням.