EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

Врач оценил сообщение Минздрава о возможном появлении новой волны COVID-19 в РФ

Здоровье

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал предупреждение Минздрава России о риске возникновения новой волны коронавируса в нашей стране.

Врач оценил сообщение Минздрава о возможном появлении новой волны COVID-19 в РФ

"Я лично не ожидаю новой большой волны. Будут болеть сейчас те, кто никогда не контактировал с коронавирусом ранее, не вакцинировался. Ещё могут пострадать те, кто болел или прививался очень давно. Иммунитет уже стал ниже такого, который защищает", — сказал врач.

Также он подчеркнул, что отмена масочного режима не вызовет взрывной рост заражения. По словам иммунолога, нельзя точно сказать, сколько россиян ещё не сталкивались с COVID-19, не вакцинировались против этого вируса. Однако эксперт предположил, что таких людей немало.

"Самое главное, что уже болеют те, кто болел в самом начале. Вот у них иммунитет ослаб", — заключил собеседник издания.

Ранее внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов сообщил, что в некоторых странах растёт заболеваемость коронавирусной инфекцией.

"Заболеваемость вновь начала нарастать, в основном, пока в этот процесс вовлечены регионы западной части Тихого океана и Европы. Конечно, мы с вами должны быть готовы к возможному дальнейшему распространению инфекции, в том числе к возникновению новой волны и у нас с вами", — сказал Чуланов в ходе Всероссийского конгресса по инфекционным болезням.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 коронавирус владимир чуланов
Sberbank
Новости
Фридман больше не может позволить себе лондонские рестораны
Движение волонтеров в Москве превысило 140 тысяч человек
В ФРГ заявили, что страны G7 не намерены платить за российский газ рублями
Лавров: Россия ограничит взъезд в страну для граждан недружественных стран
Лавров обрушился на Запад: "Дошли до государственного бандитизма"
БНР: фото "сбитого ВСУ российского самолёта" оказалось фейком
Carlsberg заявила об уходе с российского рынка
Омбудсмен ДНР призвала обратить внимание на пытки пленных на Украине
Инфекционист объяснил, как санкции Запада помогли борьбе с коронавирусом
Названы страны Азии, готовые начать торговать с Россией в рублях
Популярное
Мир. Новости мира
Китайцы возмущены видео с издевательствами над пленными россиянами на Украине

Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.

Китайцы возмущены видео с издевательствами над пленными россиянами на Украине
США будут вести войну до "последнего украинца"
Мир. Новости мира
США будут вести войну до "последнего украинца"
Мир. Новости мира
Financial Times: Россия проводит тайные операции в Австрии
Происшествия
Песков назвал чудовищными кадры с пытками российских военных на Украине
Любовь Степушова Запад обречён на поражение в гибридной войне с Россией Любовь Степушова Усам Оздемиров Успех противостояния Западу несовместим с логикой неоколониализма Усам Оздемиров Ирина Шлионская Знаменитости, которые верят в иррациональное Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Daily Mail: британцы винят Зеленского в желании начать Третью мировую войну
Политика. Новости и аналитика
Яков Кедми: добровольно или принудительно, но НАТО согласится на условия РФ
Экс-полковник СБУ: украинские силовики заметали следы тайной тюрьмы в Мариуполе
Силовые структуры
Экс-полковник СБУ: украинские силовики заметали следы тайной тюрьмы в Мариуполе
Последние материалы
Carlsberg заявила об уходе с российского рынка
Омбудсмен ДНР призвала обратить внимание на пытки пленных на Украине
Инфекционист объяснил, как санкции Запада помогли борьбе с коронавирусом
Названы страны Азии, готовые начать торговать с Россией в рублях
Северная Македония объявила персонами нон грата пять российских дипломатов
Лавров назвал цель гибридной войны Запада против России
Врач оценил сообщение Минздрава о возможном появлении новой волны COVID-19 в РФ
Вице-премьер Абрамченко поручила не допустить повышения цен на продукты
Партия Медведчука заявила о прекращении работы на территории Украины
Психолог рассказала, как убрать ненависть из отношений
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников