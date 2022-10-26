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Норвежский Тромсё отказался быть побратимом Мурманска и Архангельска

Мир

По решению властей норвежского города Тромсё из-за событий на Украине были разорваны побратимские отношения с российскими Мурманском, Архангельском и Надымом, которые продолжались много лет подряд. Об этом рассказала телерадиокомпания NRK.

Норвежский Тромсё отказался быть побратимом Мурманска и Архангельска

"В среду муниципальный совет Тромсё единогласно принял решение немедленно расторгнуть соглашения о побратимстве с российскими городами Мурманск, Архангельск и Надым", — сказано в заявлении телерадиокомпании.

При этом власти Тромсё выразили надежду, что украинский конфликт рано или поздно завершится, и тогда они готовы вновь подумать над возобновлением побратимских связей. С таким пояснением выступил мэр города Гуннар Вильхельмсен, который отметил, что это решение не касается рядовых граждан, а обращено к президенту РФ Владимиру Путину, от которого требуют завершить конфликт на Украине.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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