Норвежский Тромсё отказался быть побратимом Мурманска и Архангельска

По решению властей норвежского города Тромсё из-за событий на Украине были разорваны побратимские отношения с российскими Мурманском, Архангельском и Надымом, которые продолжались много лет подряд. Об этом рассказала телерадиокомпания NRK.

"В среду муниципальный совет Тромсё единогласно принял решение немедленно расторгнуть соглашения о побратимстве с российскими городами Мурманск, Архангельск и Надым", — сказано в заявлении телерадиокомпании.

При этом власти Тромсё выразили надежду, что украинский конфликт рано или поздно завершится, и тогда они готовы вновь подумать над возобновлением побратимских связей. С таким пояснением выступил мэр города Гуннар Вильхельмсен, который отметил, что это решение не касается рядовых граждан, а обращено к президенту РФ Владимиру Путину, от которого требуют завершить конфликт на Украине.