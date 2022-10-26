Додон: Молдавия "наступает на те же грабли", что и Украина

Власти Молдавии повторяют те же ошибки, что и Украина, в вопросах национальной политики. Об этом завил в интервью РИА Новости бывший президент республики Игорь Додон.

По его мнению, Россия и Украина должны как можно скорее садиться за стол переговоров. Однако повлиять на это в республике не могут, но могут извлечь опыт для себя в плане решения проблем Приднестровья.

Нужно придерживаться тех договорённостей, которые были достигнуты ещё в начале 90-х, и идти по этому пути, считает экс-лидер Молдавии.

Трагедия на Украине должна служить уроком для руководства республики Молдова. Пока они "наступают на те же грабли", которые были на Украине несколько лет назад, идут по тому же сценарию, но торопятся, заключил Додон.