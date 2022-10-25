Данилов: после взрыва Каховской дамбы Крым останется без воды на 10 лет

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что в случае взрыва плотины Каховской ГЭС Крымский полуостров останется без воды надолго, если не навсегда.

В интервью британскому изданию SkyNews он обвинил российскую армию в том, что она якобы заминировала плотину Каховской ГЭС, используя "огромное количество взрывчатки". Советник президента Украины Владимира Зеленского по безопасности утверждает, что Россия планирует взорвать дамбу, "чтобы остановить продвижение украинских войск к Херсону".

"Нам придётся подождать и посмотреть, но если они (ВС РФ — Прим. ред.) взорвут плотину, тогда идея водоснабжения в Крыму исчезнет на 10-15 лет, а может быть, навсегда", — заявил он британскому журналисту.

Тогда возникает вопрос, зачем им (России — Прим. ред.) нужен Крым, если они собираются оставить его без воды, добавил Данилов. Однако журналист не стал развивать тему нелогичности такого поступка и перешёл к другим вопросам.