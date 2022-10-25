Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер решил посетить Украину впервые с апрельского конфликта между ним и Владимиром Зеленским, сообщают немецкие СМИ.
Весной украинский лидер отказал Штайнмайеру в приглашении, обвинив немецкого президента в "близости к России".
Уточняется, что конфликт удалось уладить с помощью телефонных переговоров.
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