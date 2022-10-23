IP: у Кремля есть достоверные сведения, что Вашингтон потребовал от Зеленского

Президент США Джо Байден и его команда не может не беспокоиться о том, что Великобритания ещё больше погружается в экономический кризис. Кроме этого, Лондон находится в активном поиске замены Лиз Трасс, которая поспешно объявила о своей отставке.

Также Вашингтон находится в предвкушении промежуточных выборов в Конгресс США. На этом фоне Байден потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского "впечатляющего выступления на поле боя", и у России есть доказательства. Об этом заявил индийский посол в отставке М. К. Бхадракумар.

После приказа со стороны Вашингтона Киев начал перебрасывать все свои силы на Херсонское направление, отметил дипломат.

"Поскольку Великобритания увязла во внутренней трясине, у Байдена есть возможность перейти к дипломатии. Теперь украинский конфликт является борьбой Байдена", — указал он в материале для Indian Punchline (IP).