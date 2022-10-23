The Hill: Путин готовит Западу и Украине неприятный сюрприз на Хэллоуин

После назначения командующим объединённой группировкой войск в зоне проведения спецоперации генерала Сергея Суровикина российская армия начала наносить удары по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Кроме этого, Россия и Белоруссия демонстративно создают совместную военную группировку, заявили американские аналитики.

Эксперты считают, что действия ВС РФ говорят о скорой реализации "хитрого" плана Москвы. По их мнению, Кремль задумал нечто масштабное, и западные страны должны как можно скорее разгадать намерения соперника.

"Планирует ли президент Владимир Путин сюрприз на Хэллоуин?" — задаются вопросом журналисты издания The Hill.

Эксперты полагают, что Россия может использовать военную хитрость и нанести удар, который станет неожиданностью для Украины и США.