После назначения командующим объединённой группировкой войск в зоне проведения спецоперации генерала Сергея Суровикина российская армия начала наносить удары по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины.
Кроме этого, Россия и Белоруссия демонстративно создают совместную военную группировку, заявили американские аналитики.
Эксперты считают, что действия ВС РФ говорят о скорой реализации "хитрого" плана Москвы. По их мнению, Кремль задумал нечто масштабное, и западные страны должны как можно скорее разгадать намерения соперника.
"Планирует ли президент Владимир Путин сюрприз на Хэллоуин?" — задаются вопросом журналисты издания The Hill.
Эксперты полагают, что Россия может использовать военную хитрость и нанести удар, который станет неожиданностью для Украины и США.
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Украинские солдаты в ряде подразделений начали получать термобельё. При ближайшем рассмотрении бирок выяснилось, что "приехало" оно из Узбекистана.