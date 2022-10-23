С самого начала специальной военной операции страны НАТО начали оказывать военную помощь Украине. По мнению автора Al Mayadeen, западные страны нелегально поставляют вооружение для нужд ВСУ, несмотря на существование международных договоров о запрете подобной деятельности.
Автор публикации подчёркивает, что США потратили немало времени на принятие таких документов, а теперь сами же нарушают их. При этом игнорируются военные преступления, совершаемые Киевом, а также угрозы реэкспорта оружия террористам.
Конфликт растянулся из-за военной помощи стран НАТО и ЕС украинской армии. Причину поддержки Киева автор видит в том, что Запад намерен сделать из Украины военный плацдарм, с которого можно нанести удар в самое сердце РФ. Целью является разделение России на десятки или сотни государств для контроля за богатыми природными ресурсами.
Поэтому, пишет автор, российско-украинский конфликт превратился в глобальное противостояние.
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