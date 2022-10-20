Хренин: напряжённость борьбы с Западом достигла максимума

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что сегодня наблюдается горячая фаза напряжённости в борьбе с Западом.

По мнению Хренина, напряжённость начала активно нарастать ещё год назад, когда Запад начал вести агрессивную политику в отношении тех государств, которые отказались становиться его колониями.

Министр подчеркнул, что западные лидеры отказывались от рассмотрения любых мирных инициатив, продолжая вести свою разрушительную политику.

"Сколько президент нашей страны выдвигал мирные инициативы по разрядке ситуации. Другими словами, все попытки воззвать к разуму были бесплодны. Продолжалось целенаправленное нагнетание обстановки", — сказал Хренин, которого цитирует оборонное ведомство.