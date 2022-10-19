MI6 назвала объекты энергосистемы Украины целью массированных ударов ВС РФ

Идёт вторая неделя нанесения массированных ударов по критически важным объектам энергосистемы Украины. ВС РФ применяют ракеты и дроны-камикадзе. В связи с этим Запад намерен поставить Киеву системы ПВО.

Британская разведка представила новую сводку, в которой перечислены цели и задачи российских войск. Так, отмечен повышенный темп нанесения дальних ударов по энергетической инфраструктуре при помощи крылатых ракет и беспилотников, якобы предоставленных Ираном.

MI6 считает, что задача ВС РФ — повреждение энергосистемы Украины в тылу, чтобы затруднить продвижение украинских подразделений в наземных боях.

"Весьма вероятно, что ключевой целью этой кампании является нанесение широкомасштабного ущерба энергораспределительной сети Украины", — предположила разведка. "Капитан Очевидность?", — иронизирует "Военное обозрение" сообщение MI6.