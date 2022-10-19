Идёт вторая неделя нанесения массированных ударов по критически важным объектам энергосистемы Украины. ВС РФ применяют ракеты и дроны-камикадзе. В связи с этим Запад намерен поставить Киеву системы ПВО.
Британская разведка представила новую сводку, в которой перечислены цели и задачи российских войск. Так, отмечен повышенный темп нанесения дальних ударов по энергетической инфраструктуре при помощи крылатых ракет и беспилотников, якобы предоставленных Ираном.
MI6 считает, что задача ВС РФ — повреждение энергосистемы Украины в тылу, чтобы затруднить продвижение украинских подразделений в наземных боях.
"Весьма вероятно, что ключевой целью этой кампании является нанесение широкомасштабного ущерба энергораспределительной сети Украины", — предположила разведка.
"Капитан Очевидность?", — иронизирует "Военное обозрение" сообщение MI6.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.