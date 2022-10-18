Лавров заявил о бессмысленности дипломатического присутствия РФ на Западе

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, для России больше нет смысла в сохранении своего прежнего присутствия в западных странах, которое там было до сих пор.

Лавров подчеркнул, что сотрудникам российских дипмиссий сегодня приходится трудиться в не просто сложных, а порой угрожающих условиях, когда нельзя быть уверенными в своей безопасности.

Кроме того, российским дипломатам на Западе сегодня просто нечего делать, добавил министр.

"Не имеет смысла и желания сохранять прежнее присутствие в западных странах. Наши люди работают в условиях, которые трудно назвать человеческими. Им создают постоянные проблемы, угрозы физических нападений. Главное — там нет работы, с тех пор как Европа решила закрываться от нас и прекратить любое экономическое сотрудничество. Насильно мил не будешь", — сказал Лавров.