По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, для России больше нет смысла в сохранении своего прежнего присутствия в западных странах, которое там было до сих пор.
Лавров подчеркнул, что сотрудникам российских дипмиссий сегодня приходится трудиться в не просто сложных, а порой угрожающих условиях, когда нельзя быть уверенными в своей безопасности.
Кроме того, российским дипломатам на Западе сегодня просто нечего делать, добавил министр.
"Не имеет смысла и желания сохранять прежнее присутствие в западных странах. Наши люди работают в условиях, которые трудно назвать человеческими. Им создают постоянные проблемы, угрозы физических нападений. Главное — там нет работы, с тех пор как Европа решила закрываться от нас и прекратить любое экономическое сотрудничество. Насильно мил не будешь", — сказал Лавров.
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