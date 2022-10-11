Лавров: Зеленский может "забыть", что запретил себе иметь дела с Россией

Министр иностранных дел Сергей Лавров дал прогноз по дальнейшим взаимоотношениям украинского лидера Владимира Зеленского с представителями РФ.

Лавров считает, что Зеленский вполне может "забыть" про обещание не иметь с Россией никаких дел, если у него будет располагающее к этому настроение, или если ему поступит соответствующий приказ от Запада.

"Я не исключаю, что он как запретил сам себе, так потом и забудет про это, смотря в каком настроении он с утра встанет и чем будет заниматься. Ну или прикажут ему из Вашингтона, из Лондона — скажет "Есть!" и придумает, как все это объяснить, чтобы не терять лицо", — сказал Лавров в ходе программы "60 минут" на канале "Россия 1".

Глава российского МИД напомнил, что Зеленский прежде всего артист, и в его команде тоже "немало артистов". И официальный Киев, и Запад сейчас "играют", демонстрируя притворное возмущение действиями России и российских военных на Украине, добавил Лавров.