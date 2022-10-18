Журналистка из Франции Анн-Лор Боннель лишилась работы из-за фильма о Донбассе

Журналистка из Франции Анн-Лор Боннель, которая является автором документального фильма о Донбассе, потеряла работу после поездки в этот регион.

Она отметила в интервью РИА Новости, что приехала снимать фильм за несколько дней до начала специальной военной операции.

По словам журналистки, ей пришлось столкнуться с многочисленными проблемами, вернувшись в родную страну. Как пояснила автор фильма, люди, которые ранее мечтали получить кадры из Донбасса, перестали выходить на связь.

Кроме того, Боннель рассказала, что лишилась своей работы в университете из-за съёмок документальной картины в зоне боевых действий.