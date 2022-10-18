Журналистка из Франции Анн-Лор Боннель, которая является автором документального фильма о Донбассе, потеряла работу после поездки в этот регион.
Она отметила в интервью РИА Новости, что приехала снимать фильм за несколько дней до начала специальной военной операции.
По словам журналистки, ей пришлось столкнуться с многочисленными проблемами, вернувшись в родную страну. Как пояснила автор фильма, люди, которые ранее мечтали получить кадры из Донбасса, перестали выходить на связь.
Кроме того, Боннель рассказала, что лишилась своей работы в университете из-за съёмок документальной картины в зоне боевых действий.
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Несколько украинских военных, которых мобилизовали для участия в боевых действиях, оказались в плену уже через 12 часов после прибытия на передовую.