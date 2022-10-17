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Daily Mail: Трасс могут сместить с поста премьера Британии уже на этой неделе

Мир

Члены британского парламента от Консервативной партии намерены отправить премьер-министра Лиз Трасс в отставку уже на этой неделе. Об этом заявили в британском издании Daily Mail, ссылаясь на собственные источники.

Инсайдер сообщил, что депутаты написали официальное письменное обращение председателю "Комитета 1922 года" Грэму Брейди с призывом о проведении вотума недоверия Трасс.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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