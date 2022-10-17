Члены британского парламента от Консервативной партии намерены отправить премьер-министра Лиз Трасс в отставку уже на этой неделе. Об этом заявили в британском издании Daily Mail, ссылаясь на собственные источники.
Инсайдер сообщил, что депутаты написали официальное письменное обращение председателю "Комитета 1922 года" Грэму Брейди с призывом о проведении вотума недоверия Трасс.
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