Читатели DM поддержали мнение Путина о риске глобальной катастрофы из-за НАТО

Российский лидер Владимир Путин абсолютно прав в том, что миру грозит "глобальная катастрофа" в случае прямого столкновения РФ и Североатлантического альянса. К такому выводу пришли читатели британского издания Daily Mail.

Пользователи отметили, что именно западные страны спровоцировали начало украинского конфликта. По словам подписчиков газеты, НАТО воспринимает Киев в качестве инструмента для противостояния с Россией.

При этом они подчеркнули: из-за внешней политики Запада страдают обычные люди во всех странах мира. Британцы напомнили, что Путин всегда выступал за проведение дипломатических переговоров, однако США и их партнёры отказывались от подобных предложений Кремля.

"Столкновение РФ и НАТО приведёт к катастрофическим последствиям", — подытожил подписчик издания.

17 октября стартовали учения Североатлантического альянса по ядерному сдерживанию. В тренировках принимают участие 14 стран.