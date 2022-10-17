Российский лидер Владимир Путин абсолютно прав в том, что миру грозит "глобальная катастрофа" в случае прямого столкновения РФ и Североатлантического альянса. К такому выводу пришли читатели британского издания Daily Mail.
Пользователи отметили, что именно западные страны спровоцировали начало украинского конфликта. По словам подписчиков газеты, НАТО воспринимает Киев в качестве инструмента для противостояния с Россией.
При этом они подчеркнули: из-за внешней политики Запада страдают обычные люди во всех странах мира. Британцы напомнили, что Путин всегда выступал за проведение дипломатических переговоров, однако США и их партнёры отказывались от подобных предложений Кремля.
"Столкновение РФ и НАТО приведёт к катастрофическим последствиям", — подытожил подписчик издания.
17 октября стартовали учения Североатлантического альянса по ядерному сдерживанию. В тренировках принимают участие 14 стран.
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